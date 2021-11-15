15 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили обвинения в стороны России, что та якобы устроила миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС.

Светлана Рыбина, , 21:33 — REGNUM Заявление главы британского МИД Лиз Трасс о том, что ответственность за ситуацию на белорусско-польской границе лежит якобы на Российской Федерации, а Кремль, по её мнению, должен «оказать давление» на власти Белоруссии, чтобы положить кризису конец, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 15 ноября в социальной сети Facebook.

Во всём виноваты русские Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

«Если ситуация схватила вас за задницу, то не расстраивайтесь, вспомните главное правило современной внешней политики: «Просто вали всё на Россию», — пишет Marina P.

Многие пользователи оказались совершенно не удивлены подобным обвинениям со стороны Великобритании, потому что у западных политиков нет никакой другой задачи, кроме как обвинять Российскую Федерацию во всех своих бедах.

«Было бы просто удивительно, если бы Россия была у них не при чём. Кто бы что бы ни сделал или ни сказал, всё равно виновата Россия. Умные ищут решение проблемы, дураки — виноватых», — указывает Natalja M.

Британский флаг лев Jonund

Некоторые комментаторы призвали главу британского МИД вспомнить, что сделали западные страны с тем же Ираком, откуда до сих пор движутся огромные людские массы в надежде найти безопасное и комфортное место на территории Европы, которая, в свою очередь, сделала небезопасным и дискомфортным их дом.

«Европа, пожалуйста, поменяй уже свою заезженную пластинку! Одно и тоже, скучно! По чьей причине эти люди, рвущиеся через границу к вам, вдруг стали беженцами? Кто бомбил их страны и дома? Вот те пусть и разруливают эту ситуацию! Демократия в расцвете!» — написала Людмила К.

«Подождите. Я правильно понимаю: господа англосаксы и франкмасоны находят выгодную территорию, объявляют её мировым злом, вводят войска, выжимают досуха, потом бросают нищее население и сваливают по тихой грусти? А виновата Россия? Так?» — интересуется Роман Е.

Часть людей считает, что несправедливо возлагать на Россию вину за то, что было спровоцировано самими властями европейских стран.

«Клинический случай. Сразу сами всех мигрантов позвали, а виноваты почему-то опять непричастные», — отмечает Анна Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что миграционный кризис был срежиссирован специально, лишь бы выставить Россию в неприглядном свете. Вот только сценарий, судя по всему, оказался непродуманным, отмечают люди.

«Всего-то пара тысяч человек, а уже целый прямо кризис! Когда миллионы пёрли из Азии в Европу, что-то никто о кризисе не заикался, а теперь: «Смотрите-ка, плохая Россия опять нам, европейцам, козни строит!» — заметил Станислав З.

Мигранты Gémes SándorSzomSzed

Нашлись и те, кто отмечают, что призыв оказать давление на Белоруссию говорит о том, что Великобритания требует от России, чтобы та вмешалась в дела суверенного государства.

«И Белоруссия, и Великобритания — независимые государства. Если Москва может повлиять на политику Минска, значит, она с таким же успехом якобы влияет на политику Лондона. Но очевидно, что это не так. В итоге мы получили очевидное противоречие, и Великобритания опять оказалась опозорена», — считает Dmitry B.

Напомним, 14 ноября глава британского МИД Лиз Трасс в своей статье для издания Sunday Telegraph возложила на Россию ответственность за ситуацию на белорусско-польской границе, призвав Кремль «оказать давление» на власти Белоруссии, чтобы положить кризису конец.