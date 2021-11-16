16 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Поражение от Хорватии не даст продолжить убивать и терзать то, что и без того мёртво.

Платон Беседин, , 00:16 — REGNUM Скажите, кто решил, что футбол в России значит столь много? Почему не гандбол, не волейбол, к примеру? Почему не пляжный и не мини-футбол? Кто тот человек, который подсадил сотни тысяч мучеников и мазохистов на этот совсем не наш вид спорта?

Футбольный мяч Дмитрий Садовников

Да, мир любит футбол. Мир живёт футболом. И это своего рода религия для миллионов. О волейболе или гандболе такого не скажешь. Пусть и пел Александр Васильев, что «мы больны гандболом и за гандбол умрём». Но ведь очевидно: футбол — не российский вид спорта, и мы в нём никогда не блистали.

Так что воскресный вечер 14 ноября 2021 года не обошёлся без очередной трагедии для миллионов. Сборная России по футболу уступила хорватам в решающем матче. Стадион в городе Сплит, забитый 35 тысячами фанатов — те без масок и милосердия. Тропический ливень — настолько жуткий, что где-то рядом, возможно, строился ковчег. И кровожадные заявления хорватов, а уж они знают в подобном толк.

Стадион в Сплите Ballota

Сборная России билась. Сборная России отбивалась. Между двумя этими однокоренными словами, на самом деле, нет особой разницы. Бессмысленно было рассчитывать на нормальный атакующий футбол от наших футболистов. Они играли по задачам; да и в принципе играли, как могли. Хорваты ещё хороши, пусть порядком постарели. В отличие от сборной Черчесова сборная Карпина, который не столь давно стал главным тренером, бьётся. Очень даже бьётся.

Ну что ж, чуть-чуть не дотерпели. На 81-й минуте Фёдор Кудряшов, выступающий ныне в турецком чемпионате, предательски срезал мяч в свои ворота. Матвей Сафонов из «Краснодара», до этого если не блиставший, то однозначно выручавший, нового спасения сотворить не смог. Кудряшов рухнул на размокший, превращённый в болото газон, и его тут же, Фёдора, прокляли тысячи людей. Трагедия, не иначе.

Фёдор Кудряшов Антон Зайцев

Это напомнило — и многие, уверен, взгрустнули дополнительно у экрана — о том, как в 1999 году в Москве Андрей Шевченко положил со штрафного в ворота Александра Филимонова роковой гол. Жуткий, невообразимый гол. Такой, какой забивают и пропускают раз в сотню лет. А перед этим, кстати, отличился Валерий Карпин; тогда он бегал на поле.

Есть ли в этом аналогии с днём воскресным 14 ноября? Отчасти да. Вот только не станем забывать, что тогда для сборной России, совершившей мощный победный рывок под руководством Романцева после того, как Бышовец ушёл с поста главного тренера, кончилось в принципе всё. Она не прошла на чемпионат. Украина, кстати, тоже. Словенец Захович на заснеженном поле наказал вратаря Шовковского (да и всю незалежную, чего уж) за опрометчивый выход далеко из ворот. Сейчас же нашей команде предстоит сыграть стыковые матчи за право пробиться на чемпионат мира в Катар. То есть всё ещё впереди. И это, знаете ли, по-своему неплохой результат.

Ведь проиграй сборная — и беспросветная печаль, ясное дело. Однако выиграй — и тут же начались бы шапкозакидательские настроения (ох, у нас это могут!). Не только в контексте смены тренера Черчесова на тренера Карпина, но и относительно того, что наш футбол в принципе развивается относительно неплохо, а это отнюдь не так! И то, что в свои ворота мяч срезает крайний защитник — это знак для людей понимающих. Потому что именно данная позиция у нас наиболее проблемная, и так вышло из-за неадекватного лимита на легионеров в Российской премьер-лиге.

Кстати, касательно тренера Карпина против тренера Черчесова — тоже ведь любопытная история. Команду первого, как только он принял её, ругали почти все эксперты и специалисты — ругали почти хором. Мол, отвратная игра. Мол, всё не так. Однако точно такую же игру сборной Черчесова они вполне себе расхваливали. Почему так? Да потому что есть место, и огромное, жирное, грязным агентским играм.

Валерий Карпин Светлана Бекетова

Вот видите, только мы сковырнули нарыв — и сколько дряни вытекло. А победа над хорватами окончательно бы его замаскировала — и быть беде. Меж тем российский футбол требует немедленной основательной реформации. И беды его очевидны: неадекватный лимит; коррупция; судейство; кабинетные и агентские игры; заточенность на один угодный власти клуб; уничтожение ДЮСШ; «теневая сторона». Всё это необходимо разбирать детально и модифицировать.

Сейчас же произошло только одно изменение. Пришёл шикарный мотиватор, но средний тренер Карпин, который заставил игроков бегать и биться, а не позориться, отбывая номер. Похоже, знаете ли, на разряды электричества для умирающего. На сколько их хватит? Сколько продержится? Увидим в стыковых матчах, а пока поражение от Хорватии не даст продолжить убивать и терзать то, что и без того мёртво.