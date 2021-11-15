Лос-Анджелес, США, , 20:16 — REGNUM В сети появилась информация о том, что Marvel уже запустила в производство перезагрузку сериала «Сорвиголова». Об этом 15 ноября сообщает портал Comicbook.

Мэтт Мёрдок Цитата из т/с «Сорвиголова». 2015. США

Twitter-страница RPK_News1, специализирующаяся на публикации инсайдерской информации об актёрских составах фильмов и будущих трейлерах, сообщила в очередном посте, что Marvel ищет актёров для нового шоу про Сорвиголову.

Издание в свою очередь отметило, что проект, судя по всему, находится на ранней стадии реализации. Пока нет информации о том, кто исполнит в нём главную роль.

https://twitter.com/RPK_NEWS1/status/1460029125922639872

Отметим, ранее Чарли Кокс, сыгравший Сорвиголову в сериале Netflix и Marvel, резко изменил риторику в разговорах о возможном возвращении к роли. В мае 2020 года актёр сказал, что не хочет говорить на эту тему с журналистами, поскольку опасается, что его слова могут повлиять на решение продюсеров. Но в октябре 2021-го Кокс заявил, что готов «драться» за роль этого супергероя.

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