Тбилиси, 15 ноября, 2021, 21:14 — ИА Регнум. Украинский омбудсмен Людмила Денисова вернулась в Грузии и намерена во второй раз посетить в тюрьме бывшего президента Михаила Саакашвили, сообщает 15 ноября грузинский телеканал «Формула».

Yaruna21 Людмила Денисова

Денисова утверждает, что она беспокоится о Саакашвили и хочет понять, как обстоят дела с его здоровьем.«Нам нужно точно понять, в какой ситуации находится Михаил Саакашвили, насколько серьезно состояние его здоровья. Мы беспокоимся, потому что гражданин Украины находится в таких условиях. Я считаю, что на 46-й день голодовки они, наконец, решат, что его необходимо перевести в гражданскую многофункциональную клинику», — сказала Денисова.

Напомним, что Денисова ранее уже высказывалась за обязательный перевод Саакашвили из тюремной в гражданскую частную больницу.