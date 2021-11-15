Минск, , 20:07 — REGNUM Известный белорусский популяризатор национализма, соответствующей символики и проектов Павел Белоус находится под арестом в минском центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина. Об этом сообщили телелеграм-канал основанного Белоусом магазина националистической символики и друзья арестанта.

Белорусский национализм Aliaksandr Palanetski

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Согласно сообщениям, Белоуса вызвали в милицию на беседу к следователю. После этого националист перестал выходить на связи. Позже стало известно, что его увезли в изолятор.

Основания ареста МВД не поясняет. Власти постсоветской республики второй год преследуют националистов за использование ими своей символики, которую по закону так и не оформили как «экстремистскую» или запрещённую на каких-либо иных законных основаниях. Генпрокуратура Белоруссии не видит в этом каких-либо нарушений, а суды выносят обвинительные приговоры даже за одежду идеологически неправильной расцветки.

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