Брюссель, 15 ноября 2021, 20:07 — REGNUM О планах ЕС ввести в будущем шестой пакет санкций против Белоруссии заявил 15 ноября польский министр иностранных дел Збигнев Рау на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД.
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Отметив, что министры стран ЕС договорились о введении пятого пакета санкций в отношении Белоруссии, Рау сказал:
Пока эта тема будет обсуждаться. Он аргументировал введение санкций в отношении Минска тем, что против стран ЕС якобы ведётся «гибридная война». По словам Рау, Брюссель намерен «реагировать пропорционально».
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