Брюссель, , 20:07 — REGNUM О планах ЕС ввести в будущем шестой пакет санкций против Белоруссии заявил 15 ноября польский министр иностранных дел Збигнев Рау на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Отметив, что министры стран ЕС договорились о введении пятого пакета санкций в отношении Белоруссии, Рау сказал:

«Никто не сомневался, что будет необходим очередной, шестой раунд».

Пока эта тема будет обсуждаться. Он аргументировал введение санкций в отношении Минска тем, что против стран ЕС якобы ведётся «гибридная война». По словам Рау, Брюссель намерен «реагировать пропорционально».

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