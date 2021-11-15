Ростов-на-Дону, 15 ноября, 2021, 20:06 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Кабардино-Балкарии за оправдание теракта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда 15 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствием и судом установлено, что в 2018 году житель Нальчика через администрируемую им страницу в одной из социальных сетей оставил комментарий, содержащий оправдание теракта.

«Подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 360 тысяч рублей», — уточнили в суде.

Решение суда в законную силу пока не вступило.