Пекин, , 20:04 — REGNUM На вновь созданной в 2021 году Пекинской фондовой бирже (ПФБ) состоялись первые торги, в которых приняла участие 81 компания. Из них десять компаний только недавно были выведены на IPO; оставшиеся экономические субъекты перешли на ПФБ с одной из других торговых площадок. Об этом 15 ноября сообщает Синьхуа, подчеркивая, что уже в первый день торги дважды приостанавливались из-за быстрого роста курсов акций части участников. Самая высокая отметка роста составила 500%.

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Многочисленные наблюдатели указывают на рекордные сроки запуска новой биржи, состоявшегося всего через два месяца после объявления о ее создании. Рынок позитивно отреагировал на биржевые новости, поскольку целевой задачей новой столичной торговой площадки является решение застарелой проблемы финансирования малых и средних предприятий. Как отметил председатель Китайского комитета по контролю над ценными бумагами И Хуэймань, запуск торгов на ПФБ представляет собой важное знаковое событие».