Брюссель, , 20:01 — REGNUM По итогам состоявшейся 15 ноября в Брюсселе встречи министров иностранных дел Евросоюза «принято политическое решение, касающееся пятого пакета санкций» и достигнут консенсус о необходимости шестого пакета. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

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Поводом для принятия пятого пакета стала эскалация миграционного кризиса на границе Белоруссии с Польшей. Согласно принятому документу, ЕС сможет подвергать преследованию граждан и юридические лица из числа организаторов нелегальной миграции или оказывающих помощь в этом «режиму Лукашенко».

Рау отметил, что «по шестому пакету санкций пока идёт обсуждение» и, при этом, никто из его коллег не сомневается, что такое решение понадобится.

В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас сообщил, что работа над списком тех, на кого распространяется пятый пакет санкций ЕС, продолжается и документ будет представлен «в самое ближайшее время».

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