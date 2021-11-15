15 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили мнение президента России по поводу миграционного кризиса на границе между Белоруссией и Европейским союзом.

Светлана Рыбина, , 21:44 — REGNUM Решение президента России Владимира Путина прокомментировать ситуацию с беженцами на польско-белорусской границе, заявив о том, что европейские страны сами создали условия для притока мигрантов, а теперь ищут виновных, «чтобы снять с себя ответственность за происходящие события», стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 15 ноября в социальной сети Facebook.

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

«Грубое вмешательство в чужие страны и одновременно толерантное отношение к мигрантам ничего хорошего не принесут, кроме головной боли для всех», — считает Elen P.

Многие пользователи оказались полностью солидарны с главой российского государства. Граждане считают, что чрезмерно высокие пособия породили эти толпы мигрантов, которые пытаются всеми силами добраться до «тёплого местечка» в Германии.

«Конечно, они там такие деньги им выплачивают! Вот они все и стремятся туда! Если бы сократили пособия, было бы легче эти волны мигрантов сдерживать! А то они даже и работать не хотят!» — поделилась своим мнением Наталия Ф.

Беженцы на белорусско-польской границе Gpk.gov.by

Некоторые комментаторы отмечают, что винить в этом самих мигрантов не стоит, ведь они просто ищут для себя лучшей жизни, а нашли они её только в Германии.

«Европа виновата здесь только в одном, что в Европе беженцам хорошо живётся: работать не надо, бесплатное пособие, бесплатное здравоохранение, бесплатное жильё. Почему бы им к этому не стремиться? В Россию или Белоруссию, к примеру, незачем бежать. Приехать к нам, чтобы пахать всю жизнь и получать гроши? Чтобы тебя ни во что не ставили правители мира сего, чтобы тебя унижали, оскорбляли, не считались с твоим мнением?» — задаётся вопросом Ирина С.

Часть людей считает, что и сама Германия не прочь принять у себя беженцев, чтобы использовать их в непопулярных среди коренных жителей профессиях.

«В Европе очень много грязных работ, которые сами европейцы ни за что не будут делать. Спрос на грязнорабочих гастарбайтеров породил такое огромное предложение со стороны стран Азии и Африки», — написал Юрий А.

Ряд пользователей указывает на то, что беженцев гонит в Европу также и война, устроенная в том числе самими европейцами.

«Европа везде создаёт военные конфликты, а потом бедных людей заставляют умирать с голоду, замерзать и гонять вдоль своих границ. Демократы чёртовы», — пишет Lucia L.

Беженцы на белорусско-польской границе Gpk.gov.by

Нашлись и те, кто уличили Европу в лицемерии: страны Запада выступают в роли хранителей принципов гуманизма, но с лёгкостью растаптывает их, когда оказывается, что им это невыгодно.

«Если бы не лезли в другие страны со своим уставом, не было бы этих миграций в таком масштабе. Зная последствия, они должны были подготовить плацдарм для беженцев, рассредоточив между собой обязанности по урегулированию последствий. Но сейчас мы наблюдаем недоработку государств, которые кичатся гуманностью и тут же предают человеческие ценности», — указывает Муслим Ю.

Напомним, 14 ноября президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, комментируя ситуацию с беженцами на польско-белорусской границе, о том, что европейские страны сами создали условия для притока мигрантов, а теперь ищут виновных, «чтобы снять с себя ответственность за происходящие события».