Пекин, , 20:01 — REGNUM В военно-морском порту Чжаушань восточно-китайской провинции Чжэцзян прошла торжественная встреча конвойной флотилии ВМС НОАК, которая успешно завершила 185-дневную международную миссию по сопровождению торговых судов в Аденскоом заливе, а также в известных большим количеством пиратски нападений водах у берегов Сомали. Об этом 15 ноября сообщает Синьхуа, отмечая, что за полгода, в течение которых осуществлялось выполнение боевых задач, корабли прошли около 90 тыс. морских миль, действуя порой в сложной погодной обстановке.

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Порядковый номер конвойной миссии, в которой приняли участие ракетный эсминец «Нанкин», ракетный фрегат «Янчжоу», а также корабль комплексного снабжения «Гаоюху», — 38-й. В ходе длительного морского похода личный состав осуществил сопровождение 45 мирных судов, продемонстрировав при этом высокую выучку и мастерство, отмечает Синьхуа.