Пекин, , 19:58 — REGNUM В Китае отчитались о резком росте объема фактически использованных прямых иностранных инвестиций. За первые десять месяцев текущего года, сообщает 15 ноября Синьхуа со ссылкой на данные Министерства коммерции КНР, он вырос почти на 18% и превысил 943 млрд юаней (около 142 млрд долларов).

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Отмечается, что наиболее высокими темпами растет инвестирование в высокотехнологичные отрасли, которое увеличилось почти на 24%; приток инвестиций в сектор услуг составил более 20%. Подчеркивается, что источниками внешних инвестиций в первую очередь являются страны-участницы проекта «Пояса и пути» (рост свыше 30%), а также участниц АСЕАН (более 29%).

В отчете указывается, что речь идет только о континентальной части страны.