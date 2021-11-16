Москва, 16 ноября, 2021, 07:10 — ИА Регнум. В 2022 году в Москве планируется благоустроить 17 прудов, в том числе два Лианозовских, каскад Лефортовских и Гончаровский. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Лианозовский пруд в Москве

«Водоёмы очистят от иловых отложений, отремонтируют береговые полосы, высадят водную растительность и проведут восстановительное благоустройство территории», — отметил Пётр Бирюков, подчеркнув, что что пруды в столице являются важной составляющей формирования городской среды — они не только создают благоприятные климатические условия, но и являются местом, где москвичу с радостью отдыхают.

Глава Комплекса городского хозяйства обратил внимание, что специалисты регулярно проводят обследования столичных прудов: «В случае выявления проблем принимается решение о капитальном ремонте. Список водных объектов, подлежащих благоустройству, формируется ежегодно с учетом мнения горожан».