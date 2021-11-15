Копейск, Челябинская область, , 19:54 — REGNUM В Челябинской области возбуждено и расследуется уголовное дело по факту гибели жительницы Копейска и двоих её детей при пожаре. Об этом сообщает южноуральское управление СКР.

Уголовный кодекс

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Его завели по факту причинения смерти по неосторожности. Проводится комплекс соответствующих следственных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 15 ноября. Погибли 32-летняя женщина, четырёхлетний мальчик и полуторагодовалая девочка. По предварительным данным, в доме загорелся бытовой газ.

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