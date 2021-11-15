Пекин, 15 ноября, 2021, 19:52 — ИА Регнум. В Пекине прошла встреча главы МИД КНР Ван И с аккредитованными в Китае дипломатическими представителями стран-участниц объединения АСЕАН. Об этом 15 ноября сообщает Синьхуа, подчеркивая, что в центр обсуждавшихся вопросов было поставлено взаимодействие и взаимная поддержка в преодолении пандемии.

Sidney KH Эмблема АСЕАН

Отмечается, что вскоре стороны проведут саммит, который будет посвящен 30-летию начала взаимного диалога. Как подчеркнул Ван И, саммитом будет разработан план, направленный на формирование курса развития двусторонних отношений на последующее тридцатилетие.

Дипломаты стран АСЕАН в свою очередь поздравили китайскую сторону с успешным проведением недавнего шестого пленума ЦК КПК и выразили готовность совместными усилиями обеспечить успех предстоящего саммита. Китай и АСЕАН, по их словам, должны воспользоваться имеющимися возможностями сотрудничества в борьбе с вызовами современной эпохи.