Бишкек, , 19:51 — REGNUM Киргизия выиграла суд по делу мобильного оператора «Мегаком» на сумму $298 млн (21 млрд 537 млн рублей) в международном арбитражном суде в Лондоне. Об этом сообщает министерство юстиции сегодня, 15 ноября.

Суд Freesmi.by

В ведомстве отмечают, что претендовавшая на 51% акций «Мегакома» британская компания «Penwell Business LTD» проиграла судебный процесс и теперь не сможет взыскать с киргизского правительства многомиллионную компенсацию.

Также в минюсте Киргизии напомнили, что 5 ноября 2021 года истек срок для подачи ходатайства в Высокий суд Лондона для отмены арбитражного решения, и таким образом можно официально подтвердить, что киргизская сторона окончательно выиграла этот спор.

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