Тбилиси, 15 ноября, 2021, 20:42 — ИА Регнум. Адвокат Михаила Саакашвили Бека Басилая обвинил грузинское правительство в том, что оно пытается не дать бывшему президенту возможность предстать перед судом и выступить в открытом судебном процессе, сообщает 15 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Басилая заявил, что власти боятся того, что Саакашвили предстанет перед обществом. Суд по незаконному пересечению бывшим президентом грузинской границы назначен на завтра, 16 ноября, однако Басилая считает, что власти под предлогом заботы о состоянии здоровья Саакашвили могут не допустить его до суда.

«Мы со всей ответственностью заявляем, что обвинения, выдвинутые против Михаила Саакашвили, и завтрашний процесс по этому делу служат исключительно пропагандистским целям. У них есть опасения по поводу участия в процессе Михаила Саакашвили, и они не намерены доставить Саакашвили завтра в суд… Правительство хочет, чтобы Михаил Саакашвили находится в политическом плену, в абсолютной изоляции, чтобы у него не было возможности обратиться к обществу», — заявил Басилая.

Напомним, что Михаил Саакашвили, арестованный за незаконное пересечение грузинской границы, с 1 октября находится в тюрьме.