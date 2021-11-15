Ростов-на-Дону, , 19:50 — REGNUM Во всех школах Ростовской области после каникул обучение продолжается в очном режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре.

В Ростовской области установлен масочный режим © ИА REGNUM

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«По состоянию на 15 ноября, в Ростовской области нет общеобразовательных организаций, в которых образовательный процесс переведён в дистанционный режим в связи с коронавирусом», — уточнили власти.

ИА REGNUM напоминает, что в начале 2021 года на дистанционный режим из-за сложной ситуации по коронавирусу переводили только школьные классы.

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