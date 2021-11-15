Лос-Анджелес, США, , 19:49 — REGNUM Холли Берри заявила, что хотела бы переснять кинокомикс «Женщина-кошка». Об этом 15 ноября сообщает портал GamesRadar.

Хэлли Берри Цитата из х/ф «Облачный атлас». реж. Лана Вачовски, Том Тыквер, Лилли Вачовски. 2012. США, Германия, Гонконг, Сингапур

«Я бы с удовольствием сняла «Женщину-кошку», — сказала Бери, добавив, что хотела бы «переосмыслить» вселенную на основе нового опыта и знаний о режиссуре, полученных в ходе съёмок картины «В синяках» (Bruised).

«Я бы хотела, чтобы Женщина-кошка спасала мир, как это делают большинство мужчин супергероев, а не просто спасала бы женщин от того, что их бьют по лицам. Я бы сделала ставки намного выше», — заявила актриса, отметив, что её картина была бы открытой как для мужчин, так и для женщин.

Напомним, кинокомикс «Женщина-кошка», в которой Холли Берри исполнила главную роль, вышел на экраны в июле 2004 года. Фильм провалился в прокате, при бюджете $100 млн он собрал в США лишь $40,2 млн, а в мире — $82 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix опубликовал трейлер фильма Хэлли Берри про девушку-бойца ММА