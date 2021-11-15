Москва, 15 ноября, 2021, 19:47 — ИА Регнум. С 1 февраля 2022 года будет введён в действие перечень сведений о ВС России, относящихся к служебной тайне в области обороны. Проект соответствующего приказа опубликован 15 ноября Минооброны РФ на официальном интернет-портале правовой информации.

Разведка позиций

В перечне 16 разделов и 813 пунктов. В него входят сведения, не составляющие государственной тайны и не являющиеся общедоступными. Они относятся к служебной тайне.

Так, речь идёт о результатах ежедневного мониторинга военно-политической обстановки в мире, который проводят российские военные, об оперативном анализе и краткосрочных прогнозах появления угроз безопасности страны, сведений об угрозам союзникам.

В пример можно привести такой раздел перечня как «Сведения о строительстве, подготовке и поддержании в необходимой готовности Вооружённых сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, а также планирование их применения».