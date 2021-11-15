Сыктывкар, , 19:43 — REGNUM Аэродром Воркуты передадут в федеральную собственность. Соответствующий вопрос президент России Владимир Путин поручил рассмотреть минтрансу и правительству Коми, сообщает сайт Кремля.

Визитная карточка Воркуты (сс) Navigator-avia

«Министерству транспорта Российской Федерации совместно с Правительством Республики Коми рассмотреть вопросы: а) о передаче в собственность Российской Федерации имущественного комплекса аэродрома Воркута; б) об обеспечении устойчивой деятельности акционерного общества «Комиавиатранс», в том числе с учетом имеющихся механизмов поддержки функционирования авиапредприятий в труднодоступных местностях», — говорится в тексте документа.

Как сообщало ИА REGNUM, аэродром Воркуты является собственностью АО «Комиавиатранс». Компания находится в сложном финансовом положении — на ее счету более 4 млрд рублей кредиторской задолженности.