Йошкар-Ола, , 19:43 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 15 человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба. Это максимальное число летальных случаев за сутки, зарегистрированное в республике с начала пандемии.

Коронавирус Личная страница главврача республиканской клинической инфекционной больницы Бурятии Татьяны Сымбеловой в инстаграм

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Накануне в регионе летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 720 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 ноября в регионе выявили 127 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 126 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 24 420 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 3192 человека.

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