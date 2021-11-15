Йошкар-Ола, , 19:42 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 15 ноября выявили 127 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 126 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 24 420 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Zdrav-nnov.ru

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Всего выздоровели с начала пандемии 20 508 жителей Марий Эл, за последние сутки выписан 41 человек. 720 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось, за минувшие от COVID-19 скончались 15 человек — рекордный показатель летальных случаев за сутки с начала пандемии.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 3192 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 ноября в инфекционных стационарах республики лечение получают 730 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1272 человека, из них у 1260 — пневмония, 63 человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки был выписан 71 пациент, при этом госпитализированы 52 жителя Марий Эл, что стало минимальным суточным показателем числа госпитализаций за месяц.