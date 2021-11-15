15 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Игорь Свирин, , 20:11 — REGNUM Родители учащихся московского ГБОУ «школа № 2070 имени Героя Советского Союза Г. А. Вартаняна», в которой учатся более 2,5 тыс. детей, решили не дожидаться, когда мэрия объявит эксперимент по экспресс-тестированию на COVID-19 успешным и градоначальник распространит данную практику на пока еще не охваченные заботами чиновников дошкольные и образовательные учреждения города.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

Новая напасть обрушилась на участников образовательного процесса (детей, родителей и учителей), когда 5 октября мэр Сергей Собянин объявил о планах по поголовному тестированию детей и подростков. 7 октября в соцсетях появился проект совместного приказа департамента образования и науки г. Москвы и департамента здравоохранения г. Москвы «О проведении мероприятий по раннему выявлению (диагностике) COVID-19 с использованием иммунохроматографического экспресс-теста на антиген SARS-CoV-2 методом иммунохроматического анализа в образовательных организациях, подведомственных департаменту образования и науки города Москвы». 11 октября, что называется, не «откладывая в долгий ящик», некоторые школы Москвы стали рассылать родителям уведомления о предстоящем тестировании, а 14 октября о начале эксперимента объявили официально.

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Политкорректное «родители проявили обеспокоенность» не отражает всей гаммы чувств, которые испытали граждане, когда узнали о начале эксперимента, скорее их можно выразить как шок и изумление. Тем не менее уже привычные к заботам государства, а среди них и московская электронная школа с ее электронным дневником и прочими цифровыми новациями, про «дистант» и вовсе умолчим, родители быстро сориентировались и начали готовиться к оспариванию приказа о поголовном тестировании.

Одними из тех, кто не согласился с решением мэрии, стали родители школы № 2070. ИА REGNUM поговорило с участницами родительского совета образовательного центра и выяснило, что сподвигло людей оспорить приказ профильных департаментов.

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Тестирование на коронавирус (сс) Е. Самарин. Mos.ru

Объявляя о начале эксперимента по экспресс-тестированию, чиновники заявили, что оно не является медицинским вмешательством, поэтому будет проводиться непосредственно в образовательных центрах, проводить его будут учителя, родители, а дети старше 15 лет смогут делать это сами. И главное, на это не требуется согласия официальных представителей ребенка.

Однако производители указывают, что их продукция является медицинским изделием, предназначена она для использования в медицинских организациях имеющими специальное образование лицами старше 18 лет, то есть не каждый врач имеет право на подобные манипуляции. В Минздраве также считают, что тесты на антиген являются медицинской операцией.

Попытка с помощью регионального нормативного акта обойти федеральное законодательство вызвала категорическое неприятие родителей: «Нам не понравился тот факт, что под соусом немедицинского вмешательства, к тому же не требующего согласия родителей, тесты могут проводиться по желанию представителей школы, мэрии и кого угодно — нам преподносилось явное медицинское вмешательство», — объяснила занятую позицию секретарь совета родителей школы Мария Дашкова.

Озадаченные описанными выше и рядом других несоответствий родители стали обращаться в совет за разъяснениями. Отвечая на запрос, члены совета направили запросы в департаменты здравоохранения и образования и науки, к обсуждению подключились родители — медики и юристы.

«Когда был издан указ, у родителей началась паника, поэтому было принято решение действовать», — уточнила председатель совета воспитатель Немчинская Юлия.

Школьники Дарья Антонова © ИА REGNUM

После всестороннего анализа сложившейся ситуации было принято решение обратиться с уведомлением к директору ГБОУ №2070 и подать жалобы в Следственный комитет, Генпрокуратуру, Минпросвещения и Минздрав. В своем обращении общественники уведомили директора школы Ольгу Афанасьеву о том, что в случае исполнения ею приказа обратятся в вышестоящие инстанции с требованием признать его незаконным и отменить как нарушающий конституционные права детей, а именно, право на образование, охрану здоровья и право на получение квалифицированной бесплатной медицинской помощи. В настоящее время под обращением к директору и жалобами в вышестоящие инстанции идет сбор подписей родителей обучающихся в образовательном центре детей.

Не меньшее возмущение вызывает попытка чиновников навязать безответным учителям несвойственные им функции медицинских лаборантов. Кроме того, родителей настораживает и то, что забор биоматериала будет происходить на уроках. Также, по словам Марии Дашковой, это может привести к дискредитации всего образовательного процесса, поскольку будет нарушать еще и закон о персональных данных, когда будет фиксироваться информация о заборе биоматериала у конкретного ребенка.

Можно и дальше перечислять претензии родителей, но и сказанного достаточно, чтобы понять, как люди встревожены. Однако, несмотря на вызванное действиями чиновников недовольство, люди не намерены критиковать те или иные распоряжения и искать крайних, так как в первую очередь обеспокоены здоровьем своих детей. Мамы из родительского совета школы всего лишь настаивают на том, чтобы городские власти соблюдали российское законодательство и не нарушали права их детей.

В заключение беседы матери из родительского совета заверили, что все еще верят в законодательство, надеются на то, что родители будут услышаны и запущенный столичным градоначальником эксперимент разрешится в рамках правового поля. В свою очередь члены совета и поддерживающие их родители будут действовать, исходя из складывающихся обстоятельств и исключительно в рамках правового поля.

ИА REGNUM продолжит следить за развитием ситуации и расскажет, чем закончилась эта история.

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