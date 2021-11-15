Вашингтон, 15 ноября 2021, 19:28 — REGNUM Разработчики модификаций выпустили дополнения к игре Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, которые исправляют в игре отображение дождя. Об этом 15 ноября сообщает журнал PC Gamer.

Компьютерная игра GTA San Andreas
Компьютерная игра GTA San Andreas

После релиза игры геймеры стали жаловаться не только на графическое воплощение осадков, но и на странности в работе самой механики. Моддеры уже выпустили несколько дополнений, которые исправляют ситуацию. Например, определённое решение предложили авторы patreon-проекта GTATrilogyMods.

Свой мод также представил разработчик iNSANE666. Португальский моддер Jessica Natalia в свою очередь предложила геймерам свою модификацию, которая делает дождь более «прозрачным» во всех трёх играх набора ремастеров (старые игры с улучшенной графикой и новыми функциями).

Напомним, релиз Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition состоялся 11 ноября 2021 года. В набор вошли улучшенные версии игр Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas.

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