Вашингтон, 15 ноября, 2021, 19:28 — ИА Регнум. Разработчики модификаций выпустили дополнения к игре Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, которые исправляют в игре отображение дождя. Об этом 15 ноября сообщает журнал PC Gamer.

Компьютерная игра GTA San Andreas

После релиза игры геймеры стали жаловаться не только на графическое воплощение осадков, но и на странности в работе самой механики. Моддеры уже выпустили несколько дополнений, которые исправляют ситуацию. Например, определённое решение предложили авторы patreon-проекта GTATrilogyMods.

Свой мод также представил разработчик iNSANE666. Португальский моддер Jessica Natalia в свою очередь предложила геймерам свою модификацию, которая делает дождь более «прозрачным» во всех трёх играх набора ремастеров (старые игры с улучшенной графикой и новыми функциями).

Напомним, релиз Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition состоялся 11 ноября 2021 года. В набор вошли улучшенные версии игр Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas.