Тюмень, 15 ноября, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Тюменского косметолога обвиняют в смерти клиентки после процедур в домашних условиях. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

У косметолога

По версии следствия, 29 сентября 52-летний косметолог в домашних условиях, не имея необходимого медицинского образования, а также лицензии на осуществление косметологических услуг, провела процедуры 46-летней клиентке, которые стали причиной её смерти.

Косметолога обвиняют по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году три пациентки одной из московских косметологических клиник погибли после пластических операций в результате инфицирования.