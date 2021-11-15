Москва, 15 ноября, 2021, 19:22 — ИА Регнум. Завершить работу по внесению в российское законодательство изменений, дающих возможность штрафовать за нарушения правил дорожного движения на основании полученных с применением специальных мобильных приложений в некорректируемом виде материалов фото‑ и (или) видеосъёмки (при этом не требуется процедуры составления протокола об административном правонарушении), поручил президент страны Владимир Путин правительству.

Цитата из м/ф «По следам Бременских музыкантов». реж. Василий Ливанов. 1973. СССР Вас снимает скрытая камера!

Как указано на сайте Кремля в перечне поручений, эта работа должна быть завершена до 1 июня 2022 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В этом же поручении сказано, что российским регионам должны быть переданы отдельные полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области дорожного движения.