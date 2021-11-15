Тбилиси, 15 ноября, 2021, 20:34 — ИА Регнум. На персональной странице в «Фейсбуке» Михаила Саакашвили 15 ноября было опубликовано очередное послание бывшего президента Грузии своим сторонникам.

Facebook.com/SaakashviliMikheil Послание Михаила Саакашвили

«Мои преданные друзья-герои! Большое вам спасибо за то, что, несмотря на запугивание, которое не прекращалось по телевидению, несмотря на то, что они бросили все свои силы против собственного народа, вы сегодня в рабочий день вышли на улицы в таком большом количестве и с таким духом. В течение трёх дней я почти не вставал с постели и наблюдал за вашей мощной акцией солидарности. Ваши крики «Грузия! Грузия!» (конечно, я был благодарен и за то, что вы скандировали моё имя) дали мне такую энергию, что я не могу найти места в своей камере и хожу по ней из одного угла в другой. Сегодня я окончательно убедился в том, что победа совсем близка. Да здравствует свобода!», — написал Михаил Саакашвили.

Напомним, что в последние дни в Грузии силами оппозиции были организованы многочисленные акции протеста с требованиями перевести Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику.