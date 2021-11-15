Вологда, , 19:19 — REGNUM С начала 2021 года в Вологодской области в качестве самозанятых зарегистрировались более 14 тысяч человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Самозанятый Nalog-briz.ru

«Для Вологодской области был установлен целевой показатель по итогам 2021 года — зарегистрировать в качестве самозанятых 7104 человек. По последним данным налоговой инспекции показатель выполнен более чем на 180% и составляет свыше 14 тысяч человек, что выше значения, установленного на 2024 год», — пояснил замглавы региона Виталий Тушинов.

В правительстве считают, что достичь таких результатов удалось благодаря предоставлению самозанятым микрозаймов по льготной ставке, оказанию информационно-консультационных и образовательных услуг, имущественной поддержке. На сегодня в области выдано кредитов на сумму 1 млн. рублей по ставке от 3,38%. Около 100 самозанятых обратились за получением услуги по таргетированной рекламе своей продукции в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские бизнес-омбудсмены заявили о том, что самозанятые нуждаются в поддержке государства.