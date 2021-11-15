Вашингтон, , 19:10 — REGNUM Глава Xbox Фил Спенсер дал понять, что ролевая игра The Elder Scrolls VI компании Bethesda будет эксклюзивом платформы Xbox. Интервью с ним было опубликовано 15 ноября в журнале GQ.

Xbox

Разговаривая с журналистами на тему возможной эксклюзивности игры, руководитель игрового подразделения Microsoft подчеркнул, что если его компания примет соответствующее решение, то не из-за того, что желает «наказать» другие платформы. Спенсер пояснил, что Xbox лишь хочет предложить своим поклонникам «полный набор».

Напомним, что в августе 2021 года Фил Спенсер дал понять, что The Elder Scrolls VI не выйдет раньше 2023 года. Он отметил, что до релиза этой игры геймеры успеют сыграть в Fable, Avowed и Starfield, которые сейчас находятся в разработке.

Читайте ранее в этом сюжете: Игрокам не стоит ждать релиза The Elder Scrolls VI раньше 2023 года