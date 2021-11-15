Лондон, 15 ноября, 2021, 19:07 — ИА Регнум. Британия солидарна с Польшей в вопросе миграционного кризиса на границе с Белоруссией, заявил 15 ноября британский премьер-министр Борис Джонсон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

При этом он сообщил, что Британия также солидарна и с Эстонией.

Такое заявление Джонсон сделал на пресс-конференции, отвечая на вопрос о готовности Британии воевать против России из-за кризиса на границе Польши и Белоруссии.

«Что касается Польши, России мы солидарны со своими друзьями в Польше, как и ожидалось. Мы призываем всех работать над миром и стабильностью во всем европейском регионе. Это позиция правительства Великобритании. Мы стоим плечом к плечу со своими партнерами во всем регионе. Эстония, Польша — мы там», — сказал Джонсон.

Напомним, ранее Лондон заявил о направлении на границу Польши и Белоруссии группу своих военных для оказания инженерной помощи в оборудовании заграждений на границе.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 ноября на границе Польши и Белоруссии скопилось несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, стремящихся попасть в страны Евросоюза.