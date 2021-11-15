Ереван, 15 ноября, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Соглашение о присоединении к единому авиационному пространству Европейского союза подписала Армения, сообщили 15 ноября в пресс-службе армянского МИД.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна В самолете

Под соглашением поставил подпись министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Со стороны ЕС подписали договор госсекретарь иностранных дел Словении Станислав Рашчан и европейский комиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи.

По словам главы армянской дипломатии, у Еревана открываются новые возможности для развития авиасектора, соглашение даст простор туризму, торговле, инвестиуиям. Теперь у граждан республики появится больше возможностей летать в страны ЕС.

От Еревана это потребует «принятия авиационных стандартов ЕС». Кроме того, договорённость будет способствовать «применению авиационных правил и развитию сотрудничества в области авиационной безопасности».