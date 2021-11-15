Москва, , 19:03 — REGNUM 19 ноября 2020 года управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян назвал сроки запуска первых банковских продуктов «Яндекса»: «Реалистичный срок, через который условно мы сможем выдать первые кредиты, карточки, — это порядка 12 месяцев».

«Яндекс» Иван Лазебный © ИА Красная Весна

Спустя год сайт АО «Яндекс банка» https://bank.yandex.ru пустует, а в социальных сетях ведется активный поиск IOS разработчиков. Острая нехватка мобильных IOS разработчиков была замечена ранее. В октябре корпорация анонсировала отказ от IOS версии приложения для курьеров в связи с нестабильной работой.

Никто не сомневается, что «Яндекс» выпустит работоспособный продукт. Вопрос стоит лишь в сроках запуска и целях этого продукта. Именно цели и характер выхода на рынок определят банки, которые лишатся клиентской поддержки и уйдут с рынка. «Сигнал уже звучит судовым колоколом … Прощальный гудок для старой экономики: зачем «Яндексу» банк», — задавался вопросом Forbes. Forbes — единственное серьёзное издание, которое на данный момент подняло вопрос о том, кто же уйдет с рынка и почему после запуска Яндекс банка?

В связи с полным отсутствием информации в публичном поле о стратегии выхода на рынок АО «Яндекс банка» представляется затруднительным предсказать, какие сложившиеся банковские продукты деградируют первыми за счет оттока пользователей. Однако в рекламных роликах по поиску IOS разработчиков прозвучал первый ответ: Яндекс готовит «продукты без банковской бюрократии».Приведем полный текст рекламного ролика Яндекс по поиску IOS разработчиков:

«Привет, меня зовут Дима Спиричев я руковожу IOS разработкой в финтехе Яндекса. Прямо сейчас моей команде нужны разработчики на SWIFT. Мы делаем банк внутри Яндекса. Новый продукт на современном технологическом стеке без легаси и банковской бюрократии. Это стартап, но внутри большой компании, где все процессы уже настроены и работают десятки сервисов. Для Вас это уникальный шанс создать с нуля целый банк. Хорошо работать в крупной прогрессивной компании, но не часто выдается шанс стоять у её истоков. Вас ждут интересные и сложные задачи — анимации, безопасность, SDK и многое другое. Мы растем быстро и так же быстро пополняем команду. За неделю Вы пройдете путь от собеседования до оффера. Ждем Вас в Финтехе».

Что может вкладываться в понятие продукта без банковской бюрократии? Давайте попробуем ответить на вопрос: банковская бюрократия в смысле неприятных последствий для пользовательского опыта возникла сама по себе или она является результатом регуляторных требований? Может ли быть соблюдение требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…» простым, удобным и обойтись без банковской бюрократии?"Яндекс банк» даст ответ. Ну, а пока из обращений в редакцию ИА «Regnum» стало известно, что реальный отказ от IOS приложения для курьеров Яндекс состоялся не 4 октября, а в начале ноября. Произошла блокировка приложений курьеров, которые ещё целый месяц выполняли заказы по доставке. После блокировки IOS приложения курьеры не смогли зайти в приложение «Яндекс.Про» и воспользоваться системой вывода денег, которую Яндекс позиционирует как «моментальные выплаты самозанятым». Поддержка корпорации не смогла помочь, и курьеры обратились к журналистам, которые придают огласке нарушения прав работников «Яндекс».Может быть, подобные методы «моментальных выплат самозанятым» и будут развитием концепции борьбы с банковской бюрократией? Курьеры, которые обратились в редакцию ИА «Regnum» никогда плательщиками налога на профессиональный доход не регистрировались и выводили деньги на карту из приложения «Яндекс.Про». Может быть, именно поэтому Тинькофф банк уклонился от вопроса кто платит налоги с моментальных выплат самозанятым?

Рудольф Голованов