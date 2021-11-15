Москва, , 18:53 — REGNUM Правительство России одобрило соглашение между РФ и Таджикистаном о создании Объединенной региональной системы ПВО, сообщает 15 ноября официальный сайт правовой информации, опубликовавший постановление российского правительства по этому вопросу.

Экран радиолокатора ПВО Mil.ru

Постановление подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«Одобрить и представить Президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Таджикистан, подписанное в г. Душанбе 27 апреля 2021 г.», — указано в тексте документа.

Соглашение было подписано 27 апреля в Душанбе главами военных ведомств России и Таджикистана Сергеем Шойгу и Шерали Мирзо.

Объединенная региональная система противовоздушной обороны России и Таджикистана является составной частью Объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ и будет создана «в целях повышения эффективности решения задач противовоздушной обороны в регионе».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года противовоздушная оборона 201-й российской базы в Таджикистане была усилена системами ПВО дальнего действия С-300ПС.

Кроме того, на фоне событий в Афганистане, где к власти вернулось движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), российская 201-я военная база усиливается новым вооружением.

Читайте ранее в этом сюжете: Первые танки Т-72Б3М поступят на базу РФ в Таджикистане в ноябре