Россия и Таджикистан выстроят Объединенную систему ПВО двух стран
Москва, 15 ноября, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Правительство России одобрило соглашение между РФ и Таджикистаном о создании Объединенной региональной системы ПВО, сообщает 15 ноября официальный сайт правовой информации, опубликовавший постановление российского правительства по этому вопросу.
Постановление подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
«Одобрить и представить Президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Таджикистан, подписанное в г. Душанбе 27 апреля 2021 г.», — указано в тексте документа.
Соглашение было подписано 27 апреля в Душанбе главами военных ведомств России и Таджикистана Сергеем Шойгу и Шерали Мирзо.
Объединенная региональная система противовоздушной обороны России и Таджикистана является составной частью Объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ и будет создана «в целях повышения эффективности решения задач противовоздушной обороны в регионе».
Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года противовоздушная оборона 201-й российской базы в Таджикистане была усилена системами ПВО дальнего действия С-300ПС.
Кроме того, на фоне событий в Афганистане, где к власти вернулось движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), российская 201-я военная база усиливается новым вооружением.