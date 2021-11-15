Тбилиси, 15 ноября, 2021, 20:28 — ИА Регнум. Грузинская оппозиция продолжает устраивать в Тбилиси демонстрации, требуя освобождения из тюрьмы Михаила Саакашвили, сообщает 15 ноября грузинский телеканал «Палитра ньюс».

Nathan Keirn Протест

Оппозиционеры, размахивая флагами Грузии, НАТО и ЕС и скандируя: «Миша! Миша!», движутся по правой набережной реки Куры. Демонстрантов сопровождает большое количество полицейских. На другом берегу Куры замечены специальная водомётная техника и пожарные машины. Журналисты также увидели там автобусы с полицейским спецназом.

Активисты оппозиции заявили о том, что олигарх Бидзина Иванишвили «украл» результаты недавно прошедших местных выборов. Также они сказали, что в нарушении прав бывшего президента Михаила Саакашвили заинтересована только Россия, а правящую партию «Грузинская мечта» назвали «Русской мечтой». Одни из активистов заявил, что акции протеста будут продолжаться до тех пор, пока в Грузии не будет покончено с «русским режимом».

Глава оппозиционного «Единого национального движения» Ника Мелия объявил о том, что цель акций протеста — возвращение Грузии к западному пути развития. Мелия обвинил грузинское правительство в ускоренном переходе к пророссийскому внешнеполитическому курсу и построению в Грузии режима «суверенной демократии», разработанного российским политологом Владиславом Сурковым. Протестующие, по словам Мелия, должны ясно сказать «русским», что им не удастся «убить» Михаила Саакашвили.

Напомним, что в последние дни в Грузии проходят многочисленные акции протеста, устраиваемые оппозиционными партиями.