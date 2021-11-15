15 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Надир Керимов, , 20:04 — REGNUM Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву вручен Высший орден тюркского мира, говорится в сообщении на официальном сайте азербайджанского лидера. Высший орден вручил Ильхаму Алиеву президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев President.az

Восстановление территориальной целостности Азербайджана расширило единство тюркского мира, заявил Реджеп Тайип Эрдоган, вручая орден Ильхаму Алиеву.

«За историческую победу, которая, обеспечив освобождение территорий Азербайджанской Республики от оккупации и восстановление ее территориальной целостности под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Его превосходительства Ильхама Алиева, внесла важный вклад в тюркское единство и открыла путь к достижению устойчивого мира и стабильности в регионе, Совет глав государств по предложению президента Турецкой Республики Его превосходительства Реджепа Тайипа Эрдогана с большой честью принял решение о награждении Его превосходительства Ильхама Алиева «Высшим орденом тюркского мира», — говорится в Постановлении, принятом Советом глав государств тюркоязычных стран.

Азербайджанцы в социальных сетях оставили много комментариев с поздравлениями и со своими мыслями насчет саммита. Вот некоторые из них.

В чате одного телеграм-канала пишут:

Мурад: Заслужил.

Элг: Мы всем каналом должны поздравить нашего президента с высокой и заслуженной наградой! Крепкого здоровья, успехов во всех делах на благо своего народа и просто человеческого счастья в семье.

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву вручен Высший орден тюркского мира President.az

@manashka2020: Поддерживаю! Дай бог ему сил на осуществление всех его замыслов!

Elbrus Abbasov: Все враги Ильхама Гейдаровича должны знать, что за этим лидером стоят миллионы людей, которые знают себя и готовы пожертвовать своей жизнью!

Журналист азербайджанских медиа Modern. az и AzEdu пишет у себя в Facebook:

Mayil Agaxanov: Турецкие государства объединяются — «Один за всех и все за одного».

Шукур Гулиев из г. Губадлы репостит новость себе на страницу и комментирует:

Шукур Гулиев: Очень хорошо, поддерживаю.

В YouTube под новостными видеороликами пользователи оставляют свои комментарии:

Орудж Алыев: Поздравляем! Дальнейших успехов во благо Азербайджана и азербайджанского народа!

Ilaha Aliyeva: Алиев однозначно заслужил награду, Карабах вернул обратно.

Cavid Cavadov: Как говорил в своё время господин Эрдоган, мир больше пяти. И созданием великого Турана, шаги которого уже слышны, эти слова будут аксиомой и реальностью. Туран будет супердержавой с которой придётся считаться. И в этом огромная заслуга Ильхама Алиева. Он за время своего правления не только создал боеспособную, победоносную армию, но и смог объединить в коалицию наших сторонников и воодушевил другие тюркские народы.

Ильхам Алиев с военнослужащими армии Азербайджана President.az

Известный адвокат Аслан Исмаилов делится мыслями на своей странице в Facebook относительно VIII саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Аслан Исмаилов: Несправедливости, которые происходят внутри страны, настолько велики, что мы не можем искренне радоваться даже тем событиям, которые происходят в наше время, которые являются спасительными для нашей независимости. Вчера весь день смотрел Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Действительно очень знаменательное и историческое событие. Как бы я ни старался, я не мог запечатлеть свои чувства радости. Еще раз повторяю, как будто в стране две власти. Одна своими беззакониями, несправедливостью пытается отвращать людей и тащить их под новое иго, которое хочет создать Россия, а другая всеми силами стремится к укреплению союза с турецким государством, которое станет гарантом нашей независимости.

Антига Мурадова, член НПО (неправительственной организации) из г. Барда пишет в ответ комментарию адвоката:

Antiga Muradova: Очень правильно говорите, господин Аслан. Они не позволяют нам испытать гордость за прекрасные моменты, которые мы пережили. Дай бог, чтобы эта радость навсегда оставалась в наших сердцах.

Юсуф отвечает Антиге:

Yusuf Rzayev: Это все только для вида, там нет ничего больше.