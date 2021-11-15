Сыктывкар, 15 ноября, 2021, 18:49 — ИА Регнум. Отмена указа об отнесении части Коми к Крайнему Северу не изменит систему надбавок, которые получают ее жители. Об этом в своем видеообращении заявил глава республики Владимир Уйба.

Fmba.gov.ru Владимир Уйба

«Вносимые изменения не изменят перечень районов в республике Коми, относящихся к Крайнему Северу. По-русски говорю: северные и районные коэффициенты надбавок для жителей Коми будут сохранены», — сказал Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, на официальном интернет-портале правовой информации 15 ноября опубликован текст указа, подписанного президентом РоссииВладимиром Путиным, согласно которому указ 1993 года«Об отнесении отдельных территорий Республики Карелия к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям»(подписанный первым президентом России Борисом Ельциным), признаётся утратившим силу с 1 января 2022 года.