Рига, , 18:45 — REGNUM Жители Латвии хотят пользоваться благами «зеленой революции» в Европе, но не готовы платить за это дополнительно. Об этом сообщило Латвийское радио со ссылкой на проведенный социологический опрос.

Альтернативаня энергетика Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данным социологической фирмы SKDS, на вопрос «Готовы ли люди платить больше за использование более дружественного к окружающей среде общественного транспорта» 70% респондентов ответили отрицательно, на подорожание билетов согласился лишь 21% опрошенных.

Кроме того, на вопрос «Волнует ли латвийцев, что в результате «зеленого курса» общество в Латвии в социальном и экономическом плане может пострадать сильнее, чем в более развитых странах ЕС» положительно ответили 63% респондентов.

На вопрос «Надо ли ввести на европейском уровне налог на пластмассовые отходы» 48% латвийцев ответили отрицательно, «за» — 37%.

Заместитель главы комитета Европарламента по транспорту и туризму Андрис Америкс так прокомментировал результаты опроса: «Если нас спросят, хотим ли мы дышать свежим воздухом, пить чистую воду и чтобы наши дети жили в качественной среде, я думаю, что почти сто процентов ответит, что да. Но как только мы задаем второй вопрос, готовы ли вы платить за это больше, цифра уже другая: мы к этому не готовы. И это, на мой взгляд, самая большая дилемма на сегодняшний день».

Политики Латвии признают, что без финансовой поддержки Брюсселя и различных еврофондов «зеленый переворот» лишь за счет самих латвийцев осуществить будет крайне трудно: общественное мнение может измениться кардинально.