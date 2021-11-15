Нижний Новгород, , 18:45 — REGNUM Школьница из Нижнего Новгорода Елизавета Соловьева стала лауреатом всероссийского конкурса для учащихся старших классов «Большая перемена» и получила в качестве приза миллион рублей, передают нижегородские СМИ.

Логотип конкурса «Большая перемена» Bolshayaperemena.online

Свою победу нижегородка посвятила своим близким и учителям, отметив при этом, что «никогда не сможет вернуть родителям столько, сколько они вложили в неё».

ИА REGNUM напоминает, что конкурс «Большая перемена» является одним из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Участие в мероприятии приняли 1,5 млн учеников 8 — 11 классов со всей России.

В финал конкурсного мероприятия, который проходил в международном детском центре «Артек» в Крыму, вышли 1 500 участников. Всего было объявлено 300 победителей.