Бишкек, , 18:41 — REGNUM Власти Киргизии намерены обеспечить открытость и подконтрольность финансирования из-за рубежа неправительственных организаций. Об этом заявил вице-премьер-министр Эдиль Байсалов на общенациональном диалоге «Лидеры сообществ с местного до глобального: партнёрство власти, инклюзивного бизнеса и гражданского общества».

Киргизия

По его словам, теперь правительство не исключает того, что при необходимости будут приняты дополнительные меры по регулированию деятельности НПО, осуществляющих свою деятельность в республике.

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Чиновник подчеркнул, что «пришло время положить конец синдрому зависимости» и «больше не будет таких ситуаций, когда гости будут безраздельно развращать граждан».

«Как суверенное государство, мы будем требовать от всех наших международных партнеров избегать абсолютно любого намека на обострение внутренних противоречий, поощрение конфронтаций в обществе и сознательного стимулирования каких-либо социальных проблем», — подчеркнул Байсалов.

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