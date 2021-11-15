Рига, , 18:40 — REGNUM У большинства зараженных коронавирусом жителей Латвии болезнь протекает в легкой форме, поэтому лечение проходит в домашних условиях. О том, что врачи советуют в таком случае пациентам, рассказала латвийский портал rus.lsm.lv.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Все семейные врачи признают, что универсального лечения и лекарств от коронавируса нет. Семейный врач Барба Тузика считает: если лечитесь дома, главное — сохранять спокойствие и не слишком волноваться. Ее коллега Илья Менисс говорит: сперва нужно понять, как человек себя чувствует, на что жалуется.

«В зависимости от самочувствия пациента, жалоб, хронических болезней мы пытаемся посоветовать что-то для укрепления иммунитета, все витамины — C, D, магний, витамины группы B, милдронат можно использовать», — говорит он.

«Изначальное заболевание обычно начинается с высокой температуры, с плохого самочувствия, и в этом случае надо действовать, как со всеми заболеваниями дыхательных путей: надо пить жидкость, надо принимать витамины C и D, надо просто спать и отдыхать. С высокой температурой надо использовать те же средства, что обычно, то есть парацетамол и ибуметин», — говорит Тузика.

При этом проблемы с дыханием — это симптомы, на которые надо обратить внимание. В случаях, если трудно дышать или очень-очень сильный кашель, Тузика призывает вызывать «скорую». Долгую и несбиваемую высокую температуру, а также выраженную сонливость врачи также советуют не оставлять без внимания.

«Один из показателей — содержание кислорода в крови. Если меньше 94%, можно начинать беспокоиться. Если ближе к 90%, то надо смотреть — потому что у организма кислородное голодание», — говорит Менисс.

Семейные врачи также напомнили, что в случаях, когда человек курит, или у него есть хроническое заболевание дыхательных путей, можно использовать антибиотики, но стоит помнить, что это не лечит саму инфекцию коронавируса, они для сопутствующих заболеваний.