Рига, , 18:39 — REGNUM В центрах социального ухода Латвии проживают несколько сотен людей, которые не могут покинуть эти заведения из-за вспышки эпидемии коронавируса. Об этом сообщило Латвийское телевидение в передаче De facto.

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Из-за пандемии большинство таких людей утратило возможность посещать прежние рабочие места и места подработки, а потому они оказались буквально заключены в центрах социального ухода.

Так, жительница центра ухода за пожилыми и людьми с отклонениями в Елгаве все последнее время не может попасть на работу в питомник для растений Dimzas. У владельца ограничены возможности для того, чтобы развозить своих работников. А пользоваться общественным транспортом, на котором жительница центра ездила на работу до пандемии, ей не позволяют.

Как отметили журналисты, понятна тревога учреждений социального ухода за своих подопечных из-за серьезной эпидемиологической безопасности, но нельзя игнорировать и то, насколько губительным для них может оказаться вынужденное «заключение».

"Ну, представьте, вас посадят в четыре стены и будут держать там целый год. Это почти то же самое, что в тюрьме. Ну и что, что тебя выпускают во двор. Она бы приезжала сюда встретиться с людьми, могла поработать физически, могла поговорить, получить эмоции», — отметил хозяин питомника Андрей Витолиньш.

В свою очередь, признает телепередача, центры социального ухода Латвии находятся не в самой простой ситуации. Ведь если сами жители социального дома занесут туда коронавирус, начнется серьезный кризис, возможно гибель жильцов, то последуют утверждения, что эти центры и их руководство не защитили клиентов и работников.

Одним из решений, которое бы позволило не держать в таких заведения более самостоятельных людей, являются групповые квартиры. За создание таковых отвечают самоуправления. В Елгаве говорят, что ранее город уже такие открывал, разместив в них 14 человек, а новое жилье появится в 2022 году.

Подчеркивается, что это станет возможным благодаря помощи еврофондов.