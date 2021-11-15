Москва, , 18:43 — REGNUM Светлана Герасимова, пресс-секретарь Анастасии Волочковой, прокомментировала слухи о выселении балерины из отеля в Турции. Об этом 15 ноября сообщает издание «Газета.ru».

Анастасия Волочкова Геннадий Калашников

Герасимова опровергла новости о выселении Волочковой. «Комментариев она (Анастасия Волочкова — ИА REGNUM) давать по этому поводу не будет. Она уезжала на три дня к своим друзьям. С чего её должны были выгонять из отеля?» — объясняет помощница артистки.

Ранее в Сети появились видео, на которых Волочкова отдыхает в Турции — пользователи решили, что балерина в этот момент находится в состоянии алкогольного опьянения. Позже несколько СМИ сообщило о том, что артистка устроила пьяный дебош, после чего её выселили из отеля.

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