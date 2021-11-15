Таллин, 15 ноября, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Нарвский музей испытывает затруднения в связи с растущими ценами на электроэнергию и начинает экономить на расходах. Об этом руководитель музея Мария Сморжевских-Смирнова сообщила эстонскому порталу ERR.

Вести-Алтай Уличное освещение

По ее словам, о резком росте расходов на электричество говорит такой факт: если в феврале 2021 года счет составлял около 3 500 евро в месяц, то в ноябре — около 7 000 евро.

«Нарвский музей обеспокоен. Счета постоянно растут. Музей попросту не успевает реагировать», — признала она.

Директор искренне рассчитывает на помощь государства или мэрии, ведь если на чем музей и будет вынужден экономить, так это на внешнем освещении. Вечерняя и ночная подсветки замка, в котором расположен музей, забирает около 20% счета за электроэнергию.

«Это очень красивая доминанта, в архитектуре и в свете. Не только в городе, ее также хорошо видно со стороны России. Мы не можем просто выключить все огни или выключить их частично. Мы собираемся составить официальное обращение о помощи», — сообщила Сморжевских-Смирнова.

Тем не менее, она сообщила, что подсветку замка постараются сохранить до последнего, так как речь идет об очень знаковом объекте на границе Евросоюза с Россией.