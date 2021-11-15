Москва, , 18:34 — REGNUM Останкинская телебашня была проверена на наличие взрывных устройств после анонимного сообщения о её минировании, сообщает 15 ноября ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Останкинская башня Владимир Югасов © ИА REGNUM

Информация об угрозе взрыва оказалась ложной.

«Проверка завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества в Останкинской телебашне и на прилегающей территории обнаружены не были. Информация о минировании ложная», — цитирует агентство слова источника.

Днем 15 ноября неизвестный прислал по электронной почте сообщение о том, что в Останкинской телебашне заложено взрывное устройство. После этого из телебашни было эвакуированы порядка 150 человек. В сооружение прибыли сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб и кинологи с собаками.

Стоит отметить, что пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети уже подтвердила эту информацию.

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