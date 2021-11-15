Рига, 15 ноября, 2021, 18:32 — ИА Регнум. Руководство крупнейшей газовой компании Латвии и министерство экономики страны выступили с кардинально противоположными оценками готовности газовых хранилищ страны к предстоящей зиме. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv.

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Так, глава компании «Латвийский газ» (Latvijas gаzе) Айгарс Калвитис считает, что энергетическая безопасность Латвии находится под угрозой, так как крупнейшее газохранилище Инчукалнс не заполнено полностью.

«В прошлом сезоне мы недополучили 40% от желаемого объема, в этом году хранилище пустое. Наверно, потому что клиенты просто не качают газ в хранилище», — заявил Калвитис.

Он также назвал большим риском для газового рынка страны новые правила использования газохранилища. Если раньше этот допуск был только у «Латвийского газа», то теперь этим занимаются как минимум 11 фирм-посредников. В зависимости от рыночной конъюнктуры они могут отозвать свои заявки или, наоборот, перегрузить ими систему, от чего неизбежны сбои в работе других предприятий, работающих на рынке газоснабжения на постоянной основе, считает он.

«Я могу из этого сделать только один вывод, что новая модель использования хранилища не обеспечивает энергетическую безопасность страны. Это самый большой риск. Если раньше такого риска не было, то сейчас он есть», — добавил Айгарс Калвитис,

В свою очередь, в министерстве экономики Латвии считают, что паниковать не стоит. Новый механизм резервирования стимулируют продавцов газа за счет дотаций от государства и скидок на хранение газа, сообщил директор Департамента энергетического рынка и инфраструктуры Министерства экономики Эдийс Шайценс.

Кроме того, по данным фирмы-оператора крупнейшего газохранилища Прибалтики в латвийском Инчукалнсе, оно заполнено на 80%.

«В Инчукалнсе хранятся резервы. Они хранятся обеспеченными пользователями. Это для домашних хозяйств, больниц и для тех учреждений, которым это важно. Если газа не хватит, то государство может использовать эти резервы из Инчукалнса. Сейчас в Инчукалнсе хранится резерв технической безопасности — три тераватт-часа газа», — заявил Шайценс.

Этого объема хватит, чтобы в случае необходимости снабжать Латвию в течение месяца-полтора. Кроме того, в ближайшее время будет заключен договор солидарности между Литвой и Эстонией о газоснабжении в кризисной ситуации.