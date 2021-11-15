Тимур Кондратьев, 15 ноября 2021, 20:03 — REGNUM Заявление президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера о том, что нападение немецкого вермахта на СССР в 1941 году необходимо помнить и немцам нужно «не стесняться» воспоминаний об этом, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 15 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Война
Война
Иван Шилов © ИА REGNUM

"Вот-вот! Не стесняться надо, а помнить, что сотворили ваши деды. Они дошли до Москвы, а наши их погнали. Да как погнали! С грохотом! Помните и на ус мотайте», — обращается Светлана П.

Многие пользователи пришли к выводу, что нельзя забывать преступления, жертвами которого стали десятки миллионов ни в чём не повинных людей.

Зверства фашистов во время Великой Отечественной войны
Зверства фашистов во время Великой Отечественной войны

«Забыть ту войну фашистам не дадут хотя бы евреи, но на то, что больше всех в этой войне пострадал именно советский народ, всем этим западным скотам уже давно наплевать, а вот евреи будут напоминать о нацистских преступлениях до тех пор, пока существует такая нация», — убеждён Александр Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что невозможно просто так замолчат и забыть ужасы, которые творили гитлеровские преступники на территории Советского Союза, об этом нужно помнить.

«Штайнмайер — мудрый политик, правильно всё говорит. Он не скрывает позорные времена своей страны, а пытается всё это искупить, чтобы двигаться дальше», — указывает Марина М.

Франк-Вальтер Штайнмайер
Франк-Вальтер Штайнмайер
En.kremlin.ru

Часть людей считает, что, вычёркивая такие события, немцы теряют свою историю, свою идентификацию. Нация без истории и духа рано или поздно канет в Лету, пишут граждане.

«Ну, верно говорит ведь! Для чего подавлять дух своего народа? Зачем лишать его своей истории? Люди должны знать правду, но это не значит, что они должны страдать из-за этого. Пусть осудят преступления своих предков, сделают выводы и построят такую Германию, в которой не будет и намёка на какую-либо форму шовинизма», — предлагает Влад Я.

Ряд пользователей указывает на то, что «забытые» страницы истории немецких преступлений — это и наша вина тоже, ведь СССР нечасто тревожил Германию воспоминаниями об этих ужасах, как и Российская Федерация.

«Мы были слишком добры к немцам. А людям не свойственно долго помнить добро. За всё сделанное на нашей земле они должны бы ещё лет сто платить контрибуцию. Причём такую, чтобы каждая немецкая семья её на себе чувствовала», — считает Артём Л.

Отдельные комментаторы призвали граждан России не забывать об этих преступлениях и всегда иметь в виду, какая цена стояла на кону, когда советские солдаты решили отстоять свою свободу, как и свободу всего человечества.

«Всем ублюдкам, которые говорят, что пора забыть Великую Отечественную войну и что не надо каждый год устраивать парад Победы, таким надо принудительно показывать фильм «Обыкновенный фашизм» и демонстрировать неопровержимые факты немецких зверств на территории Советского Союза. Может быть, только тогда они снимут свои розовые очки и посмотрят на Европу трезвым взглядом», — надеется Мария Ш.

Обыкновенный фашизм
Обыкновенный фашизм
Цитата из х/ф «Обыкновенный фашизм». Реж. Михаил Ромм. 1965. СССР

Напомним, 14 ноября президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил в ходе своего выступления в бундестаге во Всенародный день скорби, который отмечается в Германии как день памяти жертв войн и государственного насилия, о том, что нападение немецкого вермахта на СССР в 1941 году необходимо помнить, и призвал немцев «не стесняться» воспоминаний об этом. По его мнению, преступления гитлеровской Германии в Восточной и Юго-Восточной Европе остаются без внимания и граждане страны не связывают эти события с немецкой историей.