Вашингтон, 15 ноября, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Сотрудники ФБР арестовали Стива Бэннона, бывшего советника экс-президента США Дональда Трампа, после предъявления ему обвинения в неуважении к конгрессу, сообщает 15 ноября пресс-служба ФБР.

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Уточняется, что он задержан за отказ давать показания комиссии, расследующей «штурм» Капитолия.

«В понедельник, 15 ноября, Стивен К. Бэннон сдался вашингтонскому полевому офису ФБР. Его арестовали и оформили по двум пунктам неуважения к конгрессу», — указано в пресс-релизе ФБР.

По данным американских СМИ, Бэннон может предстать перед судом вечером 15 ноября.

Отмечено, что Бэннон отказался сотрудничать со следствием, ссылаясь на заявления Трампа о правах бывшего президента. Из-за отказа явиться по повестке ему предъявили обвинение в неуважении к конгрессу.